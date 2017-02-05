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بريدك على "جيميل غوغل".. إذا أنت في خطر


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 5 فبراير 2017 - 21:44



بريدك على "جيميل غوغل".. إذا أنت في خطر
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حذرت وسائل إعلام عالمية عديدة من أن كافة مستخدمي البريد الإلكتروني "جيميل، التابع لشركة غوغل العملاقة، سيكونون معرضين لخطر كبير، خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وأشارت التقارير، التي نشرتها المدونة الرسمية لـ"غوغل"، إلى أن مستخدمي البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، قد يكونون معرضين لأكبر مخاطر أمنية، إذا لم يقوموا بتحديث متصفح الويب الخاص بهم “غوغل كروم” لأحدث الإصدارات.
 
وقالت غوغل في مدونتها: "اعتبارا من يوم 8 فبراير من لا يزال يستخدم الإصدارات القديمة من متصفح كروم، الإصدار 53 وما أدناه، فهو يحتاج تحديثه إلى متصفح آخر في أسرع وقت ممكن، لأن الشركة لن تدعم تلك الإصدارات بعد الآن".
 
وتابعت قائلة: "هذا يعني أن حسابك وبريدك الإلكتروني معرضان لمخاطر أمنية كبيرة، ولن تتمكن من الوصول إلى كافة الميزات الجديدة أو إصلاح أي ثغرات أمنية تطرأ بحسابك".
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, بريد, تكنولوجيا, غوغل


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