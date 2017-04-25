بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى موريتانيا



حذرت وزارة الخارجية البريطانية نهاية الأسبوع الماضي مواطنيها من السفر إلى موريتانيا من بين ثمانية دول عربية ، وفقا لموقع "آندي 100" التابع لصحيفة "الأندي بندنت" البريطانية واسعة الانتشار.



وشملت القائمة التي أصدرتها وزارة الخارجية، 59 بلدا غالبيتها دول أفريقية من بينها " بوركينافاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جامبيا، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر، الصومال".



ووضعت الخريطة التي نشرتها الخارجية البريطانية موريتانيا فى المنطقة الزرقاء، باعتبارها غير آمنة، ويمنع على مواطنيها السفر إليها، فيما الجارتان المغرب والسنغال في المنطقة الخضراء الآمنة.



وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها موريتانيا قائمة بريطانيا للبلدان التي تحذر مواطنيها من السفر إليها.