نسب المشاركة في ولايات نواكشوط ونواذيبو والترارزة

بطء في إعلان نتائج بعض الولايات والتعديلات تحت رحمة "حكماء" CENI

ولاية تيرس الزمور تصوت بنسبة مشاركة تجاوزت الخمسين

المعارضة الموريتانية تتحدث عن التزوير وتدعو للتغيير

قيادي معارض: الهدف من الاستفتاء هو اختبار شعبية الرئيس

بالفيديو: نسبة المشاركة المتوقعة من طرف لجنة الانتخابات

موريتانيا: "نعم" تكتسح الاستفتاء ونسبة المشاركة متوسطة

النتائج الجزئية للاستفتاء: فرز نتائج عدة مقاطعات (قيد التحديث)

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الاحد 6 غشت - 17:13
Sahara Media Agency : موريتانيا: فرز نتائج ولاية تيرس زمور https://t.co/Dn2DQoua8K
الاحد 6 غشت - 16:00
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بطء في إعلان نتائج بعض الولايات والتعديلات تحت رحمة "حكماء" CENI


الاحد 6 غشت 2017 - 15:59



مقر اللجنة المستقلة للانتخابات
مقر اللجنة المستقلة للانتخابات
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أثار تأخر إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في بعض من ولايات ومقاطعات موريتانيا استغراب العديد من المتابعين، كما أثار شكوك معارضين لهذه التعديلات، وذلك في ظل أنباء عن رفض عضوين من حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات المصادقة على هذه النتائج بسبب ما قيل إنها خروقات كبيرة جرت في مناطق واسعة من البلاد.

وفيما أكدت مصادر مطلعة لصحراء ميديا خبر اعتراض عضوين من لجنة حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات على بعض النتائج، نفت مصادر من داخل اللجنة الخبر جملة وتفصيلا.

ويخشى النظام الموريتاني من رفض أعضاء حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات لنتائج الاستفتاء، حيث أن هذا الرفض سيكون ضربة للنظام بعد الضربة التي تلقاها على يد أعضاء مجلس الشيوخ حين رفض مشروع التعديلات الدستورية.

ولم يصدر لحد الآن أي بيان من اللجنة عن طبيعة الظروف التي جرت فيها الانتخابات وسير عملياتها، ولم ترد لحد الآن على اتهامات المعارضة بالتزوير، ولا على الخروقات التي رصدها العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مدير العمليات في اللجنة المستقلة للانتخابات محمدن ولد سيدي (بدّن) قد قال لصحراء ميديا في تصريحات مصورة اليوم إن اللجنة تواجه بصعوبة فيما يتعلق بتحديد نسبة المشاركة بصفة دقيقة لأنها تتوقف على النتائج التي يتوصلون بها من أعضاء المكاتب.

وأستغرب العديد من المتابعين عدم ظهور نتائج بعد الولايات خاصة شرق البلاد (الحوضين ولعصابة) والعاصمة الاقتصادية، ولم ينشر لحد الآن إلا نتائج محدودة في ولايات نواكشوط، وبعض ولايات الشمال (تيرس الزمور، آدرار)، وبعض ولايات الجنوب (الترارزة، لبراكنة، غورغل).

يشار إلى أن الرئيس الموريتاني ترأس الليلة البارحة حفلا خصص لمتابعة النتائج، وكان من المقرر أن يعلن من خلاله إقرار التعديلات الدستورية، لكن تأخر النتائج أدى لمغادرته الحفل بعد منتصف الليل، وهو غير راض عن ما يجري، حسب بعض المصادر.



الكلمات المفتاحية : انتخابات, عزيز, موريتانيا
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