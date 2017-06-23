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بعثة أممية تحقق فى انتهاكات إنسانية بالكونغو الديمقراطية


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 23 يونيو 2017 - 17:54



بعثة أممية تحقق فى انتهاكات إنسانية بالكونغو الديمقراطية
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قرر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، اليوم الجمعة إرسال فريق من الخبراء إلى دولة الكونغو الديمقراطية للتحقيق في أعمال عنف دامية أودت بحياة المئات في اقليم كاساي.

وقال المجلس إنه سيرسل فريقا من المحققين الدوليين لمساعدة حكومة كينشاسا في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان  التي تتضمن القتل خارج القانون، التعذيب، الاغتصاب، وتجنيد الأطفال.

وقتل أكثر من 3000 شخص منذ اكتوبر من العام الماضي في كاساي وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفقا لمصادر محلية الأسبوع الفائت.

لكن القرار الصادر من المجلس المكون من 47 عضوا لم يتضمن الطلب من المفوض الأعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين إجراء "تحقيق دولي مستقل" متكامل بعد "الاعتداءات المروعة" في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، اتهم المفوض الأعلى لحقوق الانسان السلطات الكونغولية بإنشاء وتسليح الميليشيات المسؤولة عن "الاعتداءات المروعة" ضد المدنيين.
ومنذ سبتمبر 2016، تعصف بمنطقة كاساي في وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، اضطرابات يقودها تمرد كاموينا نسابو، الزعيم التقليدي الذي قتل اغسطس الماضي خلال عملية عسكرية بعدما تمرد على السلطة في كينشاسا، و أدت هذه الاضطرابات إلى نزوح نحو 1.3 مليون شخص من منازلهم.
 


الكلمات المفتاحية : الاقتتال, الجرائم, الكونغو, النزاع, تحقيق, حقوق الانسان
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