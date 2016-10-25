بعثة أممية مناهضة للتعذيب تجتمع بالمحامين الموريتانيين



عقدت بعثة لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب برئاسة كاترين بوول، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مع المكتب الوطني للمحامين الموريتانيين بنواكشوط.



وكانت البعثة الأممية التي تزور موريتانيا حالياً، قد عقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وناشطين في المجتمع المدني والمجال الحقوقي.



وكان الهدف من اللقاء مع المحامين هو معرفة موقف نقابة المحامين الموريتانيين من اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب التي أنشأتها الحكومة مؤخراً.



وثمن خلال الاجتماع نقب المحامين الشيخ ولد حندي إنشاء لجنة وطنية مختصة في مكافحة التعذيب، كما أكد أهمية الدور الذي ستلعبه في الوقاية من التعذيب.



وفي ختام اللقاء قد نقيب المحامين عرضاً حول قانون التعذيب المعتمد في موريتانيا، بالإضافة قانون مكافحة الإرهاب.

