بعثة افريقية لحقوق الإنسان تزور منشآت تأهيلية بنواكشوط





أدت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم السبت زيارة لبعض المنشآت التأهيلية في العاصمة نواكشوط ، شملت السجن المدني بمقاطعة دار النعيم وسجن النساء بمقاطعة السبخة حيث اطلعت البعثة على الخدمات المقدمة للنزلاء .







وقدم مدير السجون والشؤون الجنائية مولاي ولد بابا أجوبة على مختلف الاسئلة التي طرحها أعضاء البعثة، مبرزا التحسينات المتزايدة التي شهدتها أوضاع السجون في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.







وأشار إلى أن السجون في موريتانيا تتوفر على كافة المستلزمات الضروية التي تمكن نزلائها من العيش في ظروف مرضية.



وشملت زيارة بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كذلك مدرسة الامتياز بمقاطعة الميناء حيث تجول أعضاء البعثة داخل مختلف اقسام هذه المنشاة التعليمية، واستمعوا إلى عرض حول المؤسسات التعليمية في موريتانيا.







كما شملت زيارة الوفد الحقوقي الإفريقي كذلك مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون بمقاطعة الميناء حيث اطلعوا على مختلف الورشات التكوينية والتأهيلية التي يتوفر عليها هذا المركز.







وقدم مدير المركز محمد فال ولد يوسف عرضا عن أهداف المركز ومناهجه التأهيلية التي تمكن الاطفال المتنازعين مع القانون من العودة الطبيعية إلى المجتمع والاندماج فيه بواسطة ما اكتسبوه من خبرات فنية وتأهيلية.

