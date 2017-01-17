بعثة طبية تجري عمليات جراحية لمرضى الركبة



بدأت بعثة طبية دولية متخصصة في مجال جراحة مفاصل الركبة بالمنظار، اليوم الثلاثاء، إجراء عمليات جراحية لمرضى الركبة بمركز أمراض وجراحة العظام ومعالجة الحروق البليغة في مركز الاستطباب الوطني.



مدير مركز الاستطباب الوطني آبوديه هارونا أكد أن مركزه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية لهذا النوع من العمليات.



واعتبر المدير أن هذا النوع من العمليات كان يتطلب السفر إلى الخارج الأمر الذي قال إنه تم "التغلب عليه من خلال البعثات الطبية وتكوين الكادر الطبي الوطني، وفق تعبيره.



ويعد هذه المرة الأولي التى تجرى فيها العمليات الجراحية في مفاصل الركبة في موريتانيا، وستقوم البعثة بإجراء 6 عمليات جراحية لمرضى الركبة.



وخلال وجودها ستقوم البعثة بتكوين سبعة أخصائيين موريتانيين على إجراء عمليات مفاصل الركبة بالمناظر إضافة إلى استشارات طبية لمرضى الركبة.

