بعثة عسكرية بريطانية في تونس للتصدي لتنظيم لـ"داعش"





قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمس السبت إن بلاده أرسلت بعثة تدريب عسكرية إلى تونس ،هي الثالثة من نوعها بهدف مساعدتها على منع انتشار مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر حدودها الشرقية مع ليبيا.





وتتكون البعثة من 40 عسكريا وتتركز مهمتها في تدريب نحو 200 جندي تونسي على تعزيز أمن الحدود.





وأكد فالون أن بريطانيا مصممة على دعم تونس في مكافحة أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين قتلوا بريطانيين أبرياء على أحد الشواطئ هناك العام الماضي، حسب تعبيره.







وسيركز التدريب على تخطيط العمليات والمخابرات والمراقبة والدوريات المتحركة، وهذه هي البعثة الثالثة من نوعها لجنود بريطانيين إلى تونس منذ مقتل 30 سائحا بريطانيا في هجوم على أحد الشواطئ هناك.



والهجوم الذي وقع في يونيو 2015 واستهدف فندقا في مدينة سوسة على ساحل البحر المتوسط كان أكبر خسارة لأرواح مواطنين بريطانيين منذ تفجيرات لندن في يوليو 2005.

