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بعثة من البنك الدولي تتجول في عدة وزارات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 8 فبراير 2017 - 12:27



بعثة من البنك الدولي تتجول في عدة وزارات
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أجرى وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني النانى ولد اشروقه اليوم الاربعاء بنواكشوط مباحثات  مع الممثل المقيم الجديد للبنك الدولي  لوران مسالتى، بخصوص تعزيز التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي فى مجال الصيد.

ويمول البنك الدولي مشروعا لتنمية قطاع الصيد فى موريتانيا بهبة مالية تبلغ نحو 20 مليون دولار ضمن مشروع أوسع لدعم قطاع الصيد فى غرب أفريقيا .

وفى السياق ذاته استقبل وزير الصحة البروفيسور كان بوبكر أمس الثلاثاء ممثل البنك الدولي في موريتانيا.

وتناول اللقاء التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية والسبل الكفيلة بتعزيزه خاصة في المجالات الموكلة إلى القطاع.

ويعد البنك الدولي والمؤسسات المالية التابعة لها أحد الممولين الرئيسيين لعدد من المشاريع التنموية فى موريتانيا.


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, الصحة, الصيد


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