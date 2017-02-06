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بعثة من البنك الدولي تلتقي الوزير الأول


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 6 فبراير 2017 - 17:51



بعثة من البنك الدولي تلتقي الوزير الأول
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أجرى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين اليوم الاثنين بنواكشوط مباحثات مع بعثة من المؤسسة المالية التابعة للبنك الدولي برئاسة جينك دونغ هوا، نائب رئيس المؤسسة .

وتناول اللقاء وفقا للوكالة الرسمية علاقات التعاون بين موريتانيا و الهيئة الدولية، إضافة إلى السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

ويعد البنك الدولي والمؤسسات المالية التابعة لها أحد الممولين الرئيسيين لعدد من المشاريع التنموية فى موريتانيا.

وحضر المباحثات الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وزير الاقتصاد والمالية وكالة محمد ولد كمبو، والمسؤول التنفيذي بالمؤسسة الدولية جافين ويلسون.
 


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, موريتانيا, ولد حدمين


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