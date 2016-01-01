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بعثة من البنك الدولي فى وزارة الإقتصاد والمالية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 00:15



بعثة من البنك الدولي فى وزارة الإقتصاد والمالية
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أجرى وزير الإقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الاثنين مباحثات مع بعثة من البنك الدولي برئاسة زي إبراهيم كولبالي المسؤول عن مشروع دعم البرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب الممول من طرف الدولة والبنك الدولي والاتحاد الأروبي.
 
وبحث الطرفان وفقا لبرقية الوكالة الموريتانية للأنباء الخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال ترسيخ اللامركزية والانجازات التي تحققت في هذا الجانب .
وعرض ولد أجاي البرنامج الذي تبنته موريتانيا في مجال دعم هذه التجربة من خلال إطلاق فكرة إنشاء مجالس جهوية منتخبة مما سيشكل مستقبلا نقلة نوعية في تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية.
 
وتأتي زيارة البعثة في إطار المراجعة النصفية للمشروع، والهادفة للوقوف على مستوى تقدم تنفيذ البرنامج والتوصيات التي من شأنها تحسين وتنفيذ الخطوات القادمة منه.
 
و حضر اللقاء الممثل المقيم للبنك الدولي غاستون سورغو، وعن مندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا كولومبو انريكو الملحق المكلف بالبرامج .
 


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, اللامركزية, المالية, المجالس الجهوية


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