بعثة من الصندوق العربي للتنمية تزور "سنيم"



بدأت بعثة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، زيارة لمدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، زارت خلالها منشئات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".



ويعد الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد الممولين الرئيسيين لبعض المشاريع التابعة لشركة "سنيم"، العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني.



ومن المنتظر أن تستمر زيارة البعثة إلى مدينة ازويرات ثلاثة أيام، نقل مراسل "صحراء ميديا" في المدينة عن مصادر في الشركة أن البعثة ستزور عدة مواقع مهمة تابعة لشركة "سنيم".



وأوضحت هذه المصادر أن الزيارات الميدانية ستشمل مواقع الاستخراج المنجمي في كدية الجل وكلب الغين، من أجل الاطلاع على تفاصيل دورة الانتاج في أكبر شركة منجمية في البلاد.

