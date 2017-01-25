موريتانيا: أسرة تتبرأ من ابنها المتهم في جريمة قتل

بعثة من الصندوق العربي للتنمية تزور "سنيم"

صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش

احتجاج أمام قصر العدالة في نواكشوط الجنوبية

غامبيا: إلغاء حالة الطوارئ وعودة تدريجية للهدوء

المغرب يقصي كوت ديفوار.. وعبور سهل للكونغو‎

بيرام يشيد بمؤسسة المعارضة ويعلن توجها جديدا لحركته

موريتانيا: جرائم القتل في المدارس تحرك الشارع

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش https://t.co/iTJJm2Leo8
الاربعاء 25 يناير - 12:23
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش https://t.co/vgjvs5kUW5صحف-بوركينافاسو-تسريح-إسحاق-زيدا-من… https://t.co/2CC4iTbs1Z
الاربعاء 25 يناير - 12:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

بعثة من الصندوق العربي للتنمية تزور "سنيم"


ازويرات - صحراء ميديا
الاربعاء 25 يناير 2017 - 13:00



بعثة من الصندوق العربي للتنمية تزور "سنيم"
مواضيع ذات صلة

بدأت بعثة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، زيارة لمدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، زارت خلالها منشئات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
 
ويعد الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد الممولين الرئيسيين لبعض المشاريع التابعة لشركة "سنيم"، العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني.
 
ومن المنتظر أن تستمر زيارة البعثة إلى مدينة ازويرات ثلاثة أيام، نقل مراسل "صحراء ميديا" في المدينة عن مصادر في الشركة أن البعثة ستزور عدة مواقع مهمة تابعة لشركة "سنيم".
 
وأوضحت هذه المصادر أن الزيارات الميدانية ستشمل مواقع الاستخراج المنجمي في كدية الجل وكلب الغين، من أجل الاطلاع على تفاصيل دورة الانتاج في أكبر شركة منجمية في البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, سنيم, معادن


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة