بعد أسبوعين من الحوار.. عزيز يلتقي بعض قياداته



استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عدداً من القيادات السياسية المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته الحكومة رغم مقاطعته من طرف المعارضة التقليدية.



وقال مصدر شبه رسمي لـ"صحراء ميديا" إن هذه اللقاءات تمت بشكل انفرادي، وكان الهدف منها الاطلاع على مجريات الحوار ومآخذ بعض هذه القيادات على سير العملية.



وبحسب نفس المصدر فقد استقبل الرئيس زعيم حركة أفلام تيام صمبا، مساء أمس الثلاثاء، كما استقبل منذ أيام رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد.



ويواجه الحوار الوطني صعوبات من أبرزها نقاش نقطة فتح عدد المأموريات الرئاسية، وقد تم تمديد جلساته التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري، حتى الثلاثاء 18 أكتوبر.

