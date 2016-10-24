بعد اعتذار اليمن.. الأردن يحتضن القمة العربية المقبلة





وافقت المملكة الأردنية على استضافة ورئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية المقبلة وذلك في رسالة تلقاها الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط من ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن



وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن رسالة الوزير الأردني تأتي رداً على الرسالة التي كان الأمين العام قد وجهها إليه بعد اعتذار اليمن عن رئاسة القمة المقبلة.



وينص ميثاق الجامعة العربية على أنه في حالة اعتذار إحدى الدول العربية عن رئاسة القمة فإنه يتم دعوة الدولة التي تليها في الترتيب الأبجدي لتولي مهام الرئاسة



وأشار المتحدث في بيان أصدره اليوم الإثنين إلى أن الأمين العام أعرب عن خالص تقديره في هذا الصدد للقرار الأردني وثقته في قدرة الأردن على تنظيم قمة ناجحة.



وأوضح المتحدث أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء المشاورات اللازمة حول تاريخ انعقاد القمة العام المقبل، وكذا فيما يتعلق بالترتيبات التنظيمية والموضوعية المرتبطة بها.



وكانت اليمن قد أبلغت الأمين العام للجامعة العربية عن عدم استعدادها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة لأسباب أمنية.

