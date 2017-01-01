بعد الجدل الذي أثاره.. عمدة ازويرات يرفض الاعتذار



قال عمدة بلدية ازويرات الشيخ ولد بايه، مساء اليوم الثلاثاء، إن تصريحاته الأخيرة بخصوص النشيد الوطني تم تأويلها بشكل خاطئ، ولم يتم فهم الطريقة التي أراد التعبير بها عن موقفه من النشيد الوطني، رافضاً الاعتذار عما لم يقله.



وأكد ولد بايه خلال مهرجان بمدينة نواذيبو مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم يسئ إلى أي كان خلال خطابه في مدينة ازويرات، وأضاف: "إذا كان هناك من يرى أني أسأت إليه فأنا مستعد للاعتذار، لكنني لن أعتذر عن ذنب لم أرتكبه"، على حد تعبيره.



وقال عمدة بلدية ازويرات إنه لم يستهدف من خلال كلامه أي جهة أو قبيلة أو أسرة، مضيفا أن "النشيد وطني وليس أسري مثله كباقي الشركات الوطنية"، بحسب تعبير.



وأثار عمدة بلدية ازويرات الشيخ ولد بايه الجدل في الشارع الموريتاني يوم الجمعة الماضي، عندما قال إن النشيد الوطني تمت صياغته من طرف فرنسا إبان فترة الاستعمار.



وقال ولد بايه في تصريحاته التي هزت الرأي العام الوطني، إن "النشيد الوطني الموريتاني صاغه الاستعمار الفرنسي قبل أن تتأسس الدولة الموريتانية الحديثة".



وأضاف ولد بايه أن النشيد الوطني الحالي تمت كتابته عام 1924 من طرف الفرنسيين، قبل أن يستدرك قائلاً إن الفرنسيين استغلوا رجلاً من قبائل البيضان وتحديداً من "كُوميات" أي "الجمالة" الموالين لفرنسا.

