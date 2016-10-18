بعد العدل.. السفير الأمريكي يلتقي وزير الداخلية



التقى السفير الأمريكي لاري آندري، اليوم الثلاثاء، بوزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، وذلك بعد ساعات من لقاء مماثل عقده السفير مع وزير العدل إبراهيم ولد داداه.



وقد استقبل السفير الأمريكي من طرف وزير الداخلية اليوم في مكتب الأخير.



وبحسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن اللقاء كان بهدف مناقشة "التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزه خاصة في المجالات الموكلة إلى القطاع".



ولكن هذين اللقاءين يأتيان بعد ساعات من إفراج السلطات الأمريكية عن المواطن الموريتاني والمعتقل السابق في غوانتانامو محمدو ولد صلاحي، وتسليمه للسلطات الموريتانية.

