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بعد المكسيك.. زلزال قرب اليابان وإعصار في بورتوريكو


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 21 سبتمبر 2017 - 09:03



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ضرب زلزال جديد فجر اليوم الخميس السواحل الشرقية من الجزر اليابانية، في عمق المحيط الهادي، وذلك بعد أقل من يوم على الزلزال القوي الذي ضرب العاصمة المكسيكية.
 
وكثفت فرق الإنقاذ أمس الاربعاء البحث عن ناجين بين أنقاض المباني في مكسيكو، فيما تشير الحصيلة الأولية إلى سقوط أكثر من 225 قتيلاً بينهم 21 طفلا على الأقل طمروا تحت أنقاض مدرستهم في حين لا يزال 30 تلميذا آخرين في عداد المفقودين.
 
ومن جهة أخرى قال المركز الأمريكي لرصد الزلازل إن زلزالاً آخر ضرب السواحل اليابانية، وقد وصلت قوته إلى 6.1 درجات على مقياس رختر.
 
وحتى الآن لم تصدر السلطات اليابانية أي تحذير من وجود تسونامي.
 
في غضون ذلك واصل إعصار "ماريا" رحلته المدمرة عبر الجزر الواقعة في المحيط الهادي، إذ وصل قبل ساعات إلى جزيرة بورتوريكو، قادما من الجزر العذراء الأمريكية.
 
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت أن الإعصار المحمل بالأمطار ويسير بسرعة كبيرة، سيكون "الأكثر تدميرا" في تاريخ الجزر التي يمر عليها.
 


الكلمات المفتاحية : إعصار, زلزال, طبيعة, مناخ
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