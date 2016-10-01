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بعد سامسونغ هاتف آيفون ينفجر قبل استخدامه


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 أكتوبر 2016 - 10:00



بعد سامسونغ هاتف آيفون ينفجر قبل استخدامه
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بعد أيام على اعتراف شركة "سامسونغ" بوجود خلل يؤدي إلى انفجار هواتف "غالاكسي نوت 7"، تكررت المشكلة ذاتها في هاتف "أيفون 7 بلاس"، لكن "بشكل فردي" حتى الآن.

وانتشرت الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، حيث نشر أحد المستخدمين صورا لهاتفه وقد انفجر في علبته قبل استخدامه.
 
وقال المستخدم إن أحد مسؤولي الشركة الأميركية تواصل معه للحصول على بعض المعلومات حول الحادث، فيما يرجح أن تفتح "أبل" تحقيقا لمعرفة سبب انفجار الهاتف.
 
والحادث هو الأول بالنسبة لهواتف "أيفون 7" التي طرحت في الأسواق في وقت سابق من سبتمبر.
 
وفسر بعض المستخدمين الواقعة بأن شيئا ما ثقب علبة الهاتف وارتطم بالبطارية مما أدى إلى اشتعالها.
 


الكلمات المفتاحية : آبل, آيفون, بطاريات, سامسونغ


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