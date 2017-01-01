موريتانيا ترقب شهر رمضان ولجنة الأهلة تجتمع

بعد 17 عاماً.. "الكونكورد" يعود لمنصة التتويج

وزير الداخلية يعزي الأسرة المنكوبة في قرية "تنبريهم"

اتفاق غيني-مصري لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

موريتانيا: أساتذة المعهد العالي يرفضون تسليم نتائج الإمتحانات

العاهل المغربي يشرف على حفل تأهيل مدارس القرويين بفاس

موريتانيا: المنتدى يحذر من عودة خطاب "المأمورية الثالثة"

ولد الامام الشافعي يعزى فى وفاة الشيخ محمد ولد سيدي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : وزير الداخلية يعزي الأسرة المنكوبة في قرية "تنبريهم" https://t.co/kfFooW2eky
الجمعة 26 ماي - 01:35
Sahara Media Agency : هل عاد خطاب "المأمورية الثالثة" من جديد https://t.co/6lY9wrknpm
الخميس 25 ماي - 16:12
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

بعد 17 عاماً.. "الكونكورد" يعود لمنصة التتويج


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 26 ماي 2017 - 08:50



بعد 17 عاماً.. "الكونكورد" يعود لمنصة التتويج
مواضيع ذات صلة
توج فريق الكونكورد بالدوري الموريتاني، مساء أمس الخميس، عقب فوزه على فريق الشرطة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة من البطولة، ليعود إلى منصات التتويج بعد غيابه سبعة عشر سنة عنه.
 
فريق الكونكورد بدأ بداية قوية وأي تعثر يعني ذهاب الدوري إلى نادي تفرغ زينه والدز، وتمكن في الدقائق الأول من حسم المباراة بعد حصوله على ضربة جزاء سجلها هداف البطولة مختار بلا.
 
وفي الدقيقة 30 ضاعف الكونكورد النتيجة عن طريق اللاعب جبريل جوب، قبل أن يطلق محمد مبارك رصاصة الرحمة على نادي الشرطة بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ليحسم الوئام الفوز والتتويج بالبطولة.
 
وحل فريق تفرغ زينة، بطل الدوري الموسم الماضي، ثانيا في البطولة رغم فوزه على نادي "سنيم" بثلاثية نظيفة ليجرده الكونكورد من الكأس، فيما أجبر فريق الحرس الوطني نظيره الدز على التعادل الإيجابي 1-1 لينهي الموسم في المركز الثالث.


الكلمات المفتاحية : بطولة, رياضة, كونكورد
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة