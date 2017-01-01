بعد 17 عاماً.. "الكونكورد" يعود لمنصة التتويج

توج فريق الكونكورد بالدوري الموريتاني، مساء أمس الخميس، عقب فوزه على فريق الشرطة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة من البطولة، ليعود إلى منصات التتويج بعد غيابه سبعة عشر سنة عنه.



فريق الكونكورد بدأ بداية قوية وأي تعثر يعني ذهاب الدوري إلى نادي تفرغ زينه والدز، وتمكن في الدقائق الأول من حسم المباراة بعد حصوله على ضربة جزاء سجلها هداف البطولة مختار بلا.



وفي الدقيقة 30 ضاعف الكونكورد النتيجة عن طريق اللاعب جبريل جوب، قبل أن يطلق محمد مبارك رصاصة الرحمة على نادي الشرطة بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ليحسم الوئام الفوز والتتويج بالبطولة.



وحل فريق تفرغ زينة، بطل الدوري الموسم الماضي، ثانيا في البطولة رغم فوزه على نادي "سنيم" بثلاثية نظيفة ليجرده الكونكورد من الكأس، فيما أجبر فريق الحرس الوطني نظيره الدز على التعادل الإيجابي 1-1 لينهي الموسم في المركز الثالث.