بلدية السبخة تطالب الرئيس بتوفير الأمن و تعبيد الأرصفة





وجه عمدة بلدية السبخة عمر عاليون تيام جملة من المطالب إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، للمساهمة فى تنمية البلدية ، منها توفير الأمن ، و تسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية و تعبيد الشوارع و الأرصفة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده ولد عبد العزيز، زوال اليوم الخميس بمباني مقاطعة السبخة في أعقاب زيارته لعدد من المرافق التنموية بالمقاطعة،وحضره رؤساء المصالح والأطر و الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وبعض المواطنين في هذه المقاطعة.



ودعا عمدة السبخة إلى توفير الإنارة العمومية فى الشوارع و معالجة مشكل الأوساخ ، وربط الأسر بالمياه الصالحة للشرب.



وشدد العمدة على ضرورة معالجة المياه الراكدة في الشوارع أثناء فترة الخريف ، و حل مشكل انتشار الأسلاك الكهربائية العشوائية في الأحياء النائية.



كما طالب بتأهيل المركز الصحي للسبخة وتزويده بالأدوات الطبية الضرورية ، بالاضافة لانشاء إعدادية للامتياز بالسبخة ، وتعزيز البنى التكوينية والتشغيلية للشبا.



وفي رده على مطالب المتدخلين، أوضح الرئيس الموريتاني أن بعثة حكومية من القطاعات المعنية سيعهد إليها بالانتقال في أقرب وقت إلى مقاطعة السبخة والوقوف على جميع المشاكل التي طرحت في هذا الاجتماع وتقديم الحلول الملائمة لها.