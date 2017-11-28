بمناسبة الاستقلال.. المغرب يتطلع للارتقاء بالعلاقة مع موريتانيا



عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، عن حرصه على الارتقاء بالعلاقات مع موريتانيا إلى مكانة رفيعة من خلال العمل المشترك مع بين البلدين.



جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها العاهل المغربي، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بمناسبة احتفال موريتانيا بعيد استقلالها.



وعبر الملك المغربي، في هذه البرقية، عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمد ولد عبد العزيز بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الموريتاني الشقيق باطراد التقدم والازدهار".



ومما جاء في البرقية على لسان الملك محمد السادس قوله: "إذ نستحضر بكل تقدير ما يربط شعبينا الشقيقين من أواصر تاريخية، وما يتقاسمانه من مقومات دينية وحضارية عريقة، وتوطيدا لما يجمع بين بلدينا الجارين من عرى التضامن والتعاون، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي الأكيد على مواصلة عملنا المشترك من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى المكانة الرفيعة التي نبتغيها لها".

