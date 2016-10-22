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بنكيران يتحالف مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 أكتوبر 2016 - 17:00



بنكيران يتحالف مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية
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كشف رئيس الحكومة المغربية المكلف،  والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، عن تحالف حزبه  مع كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية لتشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم  أن مقاعد الأحزاب الثلاثة غير كافية لتشكيل الأغلبية.

 

ونقلت رويترز عن بنكيران، قوله خلال كلمة ألقاها في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه، إنه سيتحالف رسميا مع حزبي الاستقلال  والتقدم والاشتراكية.

 

وأكد بنكيران أن حزب الاستقلال المحافظ، الذي حل ثالثا في الانتخابات، سينضم إلى التحالف الحكومي بالرغم من أن أمينه العام حميد شباط “كان يسيء إلينا في مرحلة سابقة، لكننا تجاوزنا ذلك” وفق تعبيره.

 

ولا تكفي مقاعد حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال لتشكيل التحالف الحكومي مع حزب العدالة والتنمية، فمجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة هو 183 مقعدا، فيما يتطلب تشكيل التحالف الحكومي 198 مقعدا على الأقل.

  

وشهد المغرب انتخابات برلمانية بداية أكتوبر، تعتبر الثانية من نوعها منذ تبني دستور جديد صيف 2011، وانتهت بفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ125 مقعدا، فيما حصل غريمه الأصالة والمعاصرة على 102، ليستأثر الحزبان وحدهما بـ57,5 في المائة من المقاعد.



الكلمات المفتاحية : المغرب, بن كيران, حكومة


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