بنكيران يصل ازويرات مبعوثاً من العاهل المغربي



وصل رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، مبعوثاً من الملك محمد السادس إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.



واستقبل بن كيران على رأس وقد مغربي يضم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، في مطار ازويرات من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه.



ومن المتوقع أن يستقبل ولد عبد العزيز بنكيران، بعيد وصول الأخير.



وكان ولد عبد العزيز قد وصل فجر اليوم الأربعاء إلى المدينة قادما من بوادي تيرس الزمور حيث كان يقضى إجازته السنوية.



وسيتوج بنكيران زيارته لموريتانيا بمؤتمر صحافي يعقده مساء اليوم من المتوقع أن يعبر فيه عن رفض حكومته لتصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال بشأن الوحدة الترابية لموريتانيا.

