بنكيران ينهي زيارته.. وبوريطة يبقى بنواكشوط



أنهى رئيس الحكومة المغربي المكلف عبد الإله بنكيران، زوال اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لموريتانيا قادته إلى مدينة ازويرات حيث استقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسلمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.



وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن بنكيران غادر مطار مدينة ازويرات على متن طائرة مغربية خاصة، فيما ينتظر أن يمر عبر مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، حيث سينزل الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.



وتشير المصادر إلى أن بوريطة سيكمل بقية الزيارة الرسمية، إذ سيلتقي بعدد من المسؤولين الموريتانيين في إطار عمل البلدين على تعزيز علاقات التعاون بينهما.



وكان بنكيران قد أكد في تصريح صحفي عقب لقاء مع الرئيس الموريتاني أن المستقبل سيشهد تطوراً مهما في العلاقات بين المغرب وموريتانيا بما يخدم مواطني البلدين.

