بنك صيني يعلن اهتمامه بالاستثمار في موريتانيا



أعلن المدير العام للبنك الصيني الأفريقي للتنمية شي يانغ، اليوم الجمعة، عن رغبة واهتمام مؤسسته بالاستثمار في موريتانيا.



جاء ذلك على هامش استقبال مدير البنك الصيني من طرف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، في مكتب الأخير بنواكشوط.



وعقد الرجلان اجتماعاً استعرض خلاله الوزير الموريتاني بالتفصيل فرص الاستثمار في موريتانيا، وبحث مع المسؤول الصيني سبل تطوير التعاون مع المؤسسة المالية الصينية.



من جهته عبر المسؤول الصيني عن اعجابه بـ"الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتوفر عليها موريتانيا في مجال الاستثمار"، وأكد في السياق ذاته أن مؤسسته "تولي اهتماما كاملا بفرص الاستثمار في موريتانيا"، وفق تعبيره.



وتعد الصين في المرتبة الأولى من حيث التبادل الاقتصادي مع موريتانيا، ولديها استثمارات كبيرة خاصة في مجال الصيد.

