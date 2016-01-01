بن بيه يستقبل الأمير تشارلز بمسجد الشيخ زايد (فيديو)



استقبل العلامة الموريتاني الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ضمن عدد من الشخصيات الرسمية والعلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، خلال زيارته لمسجد الشيخ زايد بمدينة أبو ظبي.



ونشرت صحيفة "تيليغراف" واسعة الانتشار عالمياً، مقطع فيديو يظهر فيه العلامة الموريتاني وهو يتحدث إلى الأمير تشارلز خلال زيارته للمسجد الذي يجسد تحفة عمرانية في دولة الإمارات.



وكان الأمير تشارلز قد استقبل من طرف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، قبل أن يتوجه وزوجته إلى المسجد حيث استقبلا من طرف شخصيات عديدة يتقدمها بن بيه.



واستمع الأمير إلى عروض تبين ضرورة تكريس ثقافة تسامح الأديان وتعايش أفرادها، وهي القيمة التي يكرسها منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي تأسس في الإمارات ويرأسه بن بيه.

