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"بن كيران" يستقيل من البرلمان المغربي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 17:37



"بن كيران" يستقيل من البرلمان المغربي
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قدم عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي استقالته من البرلمان بصفته نائبا عن دائرة سلا.

وحسب ما أورد الموقع  الرسمي لحزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء فإن "هذا الإجراء يعتبر تصحيحا لوضعية ترتبت، بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 ما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم".

وكان بن كيران عبر أمام أعضاء شبيبة حزبه أمس الثلاثاء عن عدم رضاه بسبب تراجع تمثيل الحزب في الفريق الحكومي.

، وقال إنه "بعد إبعاده من تشكيل الحكومة حدثت أشياء قاسية، ويعيش الحزب ظروفا صعبة مضيفا "أن المغرب يعاني مشكلا كبيرا يتمثل في أن الإرادة الشعبية تصطدم بتكتيكات النخب".

وكان العاهل المغربي محمد السادس،عين بداية الشهر الجاري، حكومة جديدة يرأسها سعد الدين العثماني الذي تولى مهمة تشكيل الحكومة خلفاً لعبد الإله بنكيران.


الكلمات المفتاحية : ابن كيران, استقالة, المغرب, برلمان
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