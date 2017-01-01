موريتانيا: الشيوخ يحتجون أمام مبنى "المستقلة للانتخابات "

نسبة المشاركة.. رهان "مهزوز" في نواكشوط ونواذيبو

النتائج الجزئية: ولايات "غائبة" وجدل حول "الحكماء السبع"

بوحبيني يدعو لجنة الحكماء لرفض المشاركة فى "التزوير"

ولاية تيرس الزمور تصوت بنسبة مشاركة تجاوزت الخمسين

المعارضة الموريتانية تتحدث عن التزوير وتدعو للتغيير

قيادي معارض: الهدف من الاستفتاء هو اختبار شعبية الرئيس

بالفيديو: نسبة المشاركة المتوقعة من طرف لجنة الانتخابات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : نسب المشاركة في ولايات نواكشوط ونواذيبو والترارزة https://t.co/083gfg8kLL
الاحد 6 غشت - 19:08
Sahara Media Agency : النتائج الجزئية: ولايات "غائبة" وجدل حول "الحكماء السبع" https://t.co/KVKAqMMVan
الاحد 6 غشت - 19:01
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

بوحبيني يدعو لجنة الحكماء لرفض المشاركة فى "التزوير"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 6 غشت 2017 - 15:32



بوحبيني يدعو لجنة الحكماء لرفض المشاركة فى "التزوير"
مواضيع ذات صلة


طالب الرئيس السابق للمنتدى الوطني للدديمقراطية والوحدة أحمد سالم ولد بوحبيني  حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحكيم الضمير و أداء الأمانة التي يمليها عليكم واجبكم الوطني و الأخلاقي و الديني ورفض المشاركة في تشريع إستفتاء مزور.


وكتب ولد بوحبيني على صفحته الشخصية فى "الفيسبوك" راسلة إلى الحكماء يدعوهم فيها إلى رفض المشاركة فى تزوير الانتخابات ، مشيرا إلى و الممارسات البائدة التي استخدمها النظام يوم الإقتراع من تصويت الأموات و نسب المشاركة التي تجاوزت 100% في بعض المكاتب، وفق تعبيره.

وأوضح المحامي أن الحكماء كانوا شهودا على جميع الخروقات التي شابت عملية الإستفتاء منذ بداية الحملة من خلال إستخدام وسائل الدولة من أموال و معدات و منابر إعلامية ومن خلال القمع العنيف وغيرالمسبوق لكل صوت رافضـ على حد تعبيره .


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, المعارضة, بوحبيني, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة