بوحبيني يدعو لجنة الحكماء لرفض المشاركة فى "التزوير"





طالب الرئيس السابق للمنتدى الوطني للدديمقراطية والوحدة أحمد سالم ولد بوحبيني حكماء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحكيم الضمير و أداء الأمانة التي يمليها عليكم واجبكم الوطني و الأخلاقي و الديني ورفض المشاركة في تشريع إستفتاء مزور.





وكتب ولد بوحبيني على صفحته الشخصية فى "الفيسبوك" راسلة إلى الحكماء يدعوهم فيها إلى رفض المشاركة فى تزوير الانتخابات ، مشيرا إلى و الممارسات البائدة التي استخدمها النظام يوم الإقتراع من تصويت الأموات و نسب المشاركة التي تجاوزت 100% في بعض المكاتب، وفق تعبيره.



وأوضح المحامي أن الحكماء كانوا شهودا على جميع الخروقات التي شابت عملية الإستفتاء منذ بداية الحملة من خلال إستخدام وسائل الدولة من أموال و معدات و منابر إعلامية ومن خلال القمع العنيف وغيرالمسبوق لكل صوت رافضـ على حد تعبيره .