بوحبيني يعرض ملف ولد غده على سفيرة ألمانيا فى موريتانيا

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بوحبيني يعرض ملف ولد غده على سفيرة ألمانيا فى موريتانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 18 غشت 2017 - 19:40



بوحبيني يعرض ملف ولد غده على سفيرة ألمانيا فى موريتانيا
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قال الرئيس السابق للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني  اليوم الجمعة إنه عرض قضية السناتور محمد ولد غده على السفيرة الألمانية فى موريتانيا كارولا ميلر هولتكمبر ، مشيرا إلى أنه طلب دعم أصدقاء البلد، لضمان الحقوق للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال لقاء جمع ولد بوحبيني مع السفيرة الألمانية فى نواكشوط ، أعرب خلاله عن قلقه الشديد من التدهور الخطير و المرفوض الذي شهدته الحريات العامة في البلاد خلال الفترة الأخيرة من قمع للإحتجاجات السلمية و تكميم للأفواه ، حسب تعبيره.
 
وأوضح ولد بوحبيني فى منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك" أن النظام يتجسس على خصوصيات السياسين المعارضين ويعرضهم للاختطاف، مؤكدا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي و أصدقاء موريتانيا ضد التعسف و الظلم.
 
وطالب ولد بوحبيني السلطات الألمانية بأخذ موقف تجاه موضوع التضييق على الحريات .
بدورها عبرت سفيرة ألمانيا فى نواكشوط  عن دعم بلادها و الإتحاد الأوروبي لكل ما من شأنه ضمان الحريات العامة و حقوق الانسان فى موريتانيا.


الكلمات المفتاحية : ألمانيا, موريتانيا, ولد غده
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