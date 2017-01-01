بوحبيني يعرض ملف ولد غده على سفيرة ألمانيا فى موريتانيا





قال الرئيس السابق للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني اليوم الجمعة إنه عرض قضية السناتور محمد ولد غده على السفيرة الألمانية فى موريتانيا كارولا ميلر هولتكمبر ، مشيرا إلى أنه طلب دعم أصدقاء البلد، لضمان الحقوق للمواطنين.



جاء ذلك خلال لقاء جمع ولد بوحبيني مع السفيرة الألمانية فى نواكشوط ، أعرب خلاله عن قلقه الشديد من التدهور الخطير و المرفوض الذي شهدته الحريات العامة في البلاد خلال الفترة الأخيرة من قمع للإحتجاجات السلمية و تكميم للأفواه ، حسب تعبيره.



وأوضح ولد بوحبيني فى منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك" أن النظام يتجسس على خصوصيات السياسين المعارضين ويعرضهم للاختطاف، مؤكدا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي و أصدقاء موريتانيا ضد التعسف و الظلم.



وطالب ولد بوحبيني السلطات الألمانية بأخذ موقف تجاه موضوع التضييق على الحريات .

بدورها عبرت سفيرة ألمانيا فى نواكشوط عن دعم بلادها و الإتحاد الأوروبي لكل ما من شأنه ضمان الحريات العامة و حقوق الانسان فى موريتانيا.