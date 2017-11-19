بوركينافاسو: قتلى فى هجوم على الحدود مع مالي





قتل 6 أشخاص في هجوم من قبل أشخاص مدججين بالسلاح في قرية تاورمبا ببوركينافاسوعلى بعد 60 كم من بلدية ضاحية سوم بالقرب من الحدود المالية .



وقال بيان لوزارة الأمن البوركينية إن الجيش بعد إشعاره ، قام بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة الذين فروا بعد جريمتهم" .



ونفذ الهجوم حسب البيان دائما، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 في منتصف النهار من قبل 6 أشخاص مدججين بالسلاح ، يستغلون دراجات نارية.



و دعا البيان سكان المنطقة التى تشهد من حين لآخر هجمات للتنظيمات المسلحة، إلى الهدوء و اليقظة و التعاون للكشف عن متهمين محتملين.



و تتعرض منطقة الساحل و بالخصوص بلدة سوم المحاذية للحدود الشمالية المالية، لهجمات متكررة تستهدف القوات المسلحة و المدنيين على السواء.

