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بوركينافاسو: قتلى فى هجوم على الحدود مع مالي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 19 نونبر 2017 - 19:19



بوركينافاسو: قتلى فى هجوم على الحدود مع مالي

 
قتل 6 أشخاص في هجوم من قبل أشخاص مدججين بالسلاح في قرية تاورمبا ببوركينافاسوعلى بعد 60 كم من بلدية ضاحية سوم بالقرب من الحدود المالية .

وقال بيان لوزارة الأمن البوركينية إن الجيش بعد إشعاره ، قام بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة الذين فروا بعد جريمتهم" .

ونفذ الهجوم حسب البيان دائما، يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 في منتصف النهار من قبل 6 أشخاص مدججين بالسلاح ، يستغلون دراجات نارية.
 
و دعا البيان سكان المنطقة التى تشهد من حين لآخر هجمات للتنظيمات المسلحة، إلى الهدوء و اليقظة و التعاون للكشف عن متهمين محتملين.

 و تتعرض منطقة الساحل و بالخصوص بلدة سوم المحاذية للحدود الشمالية المالية، لهجمات متكررة تستهدف القوات المسلحة و المدنيين على السواء.  
 


الكلمات المفتاحية : الساحل, بوركينافاسو, هجوم
 
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