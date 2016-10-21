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بوركينا فاسو: محاولة انقلابية لضباط من الحرس الرئاسي


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 19:20



بوركينا فاسو: محاولة انقلابية لضباط من الحرس الرئاسي
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كشفت وزارة الداخلية البوركينية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة انقلابية، خطط لتنفيذها ضباط عسكريون من الفوج السابق للأمن الرئاسي وحددوا لتنفيذه منتصف ليلة 8 أكتوبر الجاري .

وقال وزير الداخلية البوركيني، سيمون كومباوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة واغادوغو إن مجموعة تضم 30 من الضباط والعسكريين المنتمين إلى فوج الرئيس الأسبق بليز كومباوري خططت لمهاجمة عديد من الأهداف للاستيلاء على السلطة.

وأوضح الوزير أن من بين الأهداف التي كانت المجموعة تنوي السيطرة عليها، الثكنة العسكرية في واغادوغو، وقصر الرئاسة، إضافة إلى السجن المركزي، وفق تعبيره

وكانت بوركينا فاسو قد شهدت 17 سبتمبر الماضي  انقلابا عسكريا على الرئيس الانتقالي "ميشيل كافاندو يعد سابع انقلاب في تاريخها منذ استقلالها عام 1960.


الكلمات المفتاحية : الحرس الرئاسي, إنقلاب, بوركينافاسو


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