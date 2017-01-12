بوركينا فاسو: مدبر هجوم "واغادوغو" اتصل من رقم سوري



قالت مدعية محكمة واغادوغو مايزة سيريمي اليوم الخميس إن أحد مدبري هجمات "واغادوغو" منتصف شهر يناير من العام الماضي ، والتي أسفرت عن مقتل 30 شخصا ، بعث برسالة للمهاجمين من رقم هاتف سوري، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة انه اتصل من سوريا.



وكان ثلاثة مسلحين هاجموا في 15 يناير 2016 باسلحة آلية حانات وفنادق في وسط عاصمة بوركينا فاسو وقتلوا 30 شخصا معظمهم من الاجانب واصابوا 71 آخرين بجروح.



وأوضحت المدعية انه اثناء الهجوم "تلقى (الكوماندس) رسالة من احد المدبرين يسأل فيها ان كانت الأمور تسير على ما يرام وعن عدد القتلى وما اذا كانت لديهم رسالة ما يريدون توجيهها الى الشعب أو إلى من يمارسون الجهاد مثلهم".



واضافت" ان الرسالة مصدرها رقم هاتف سوري لكن لا شيء يؤكد انها ارسلت من سوريا أو أن الشخص المتصل موجود هناك".



وتابعت المدعية" ان المدبرين وكذلك قادة الهجوم ليسوا بوركينيين. لكن لا يمكننا حاليا كشف اسمائهم".



وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداء الذي نسبه الى مجموعة الجزائري مختار بلمختار (المرابطون).



واضافت المدعية العامة ان ثلاثة اشخاص هم حاليا قيد الحبس في إطار التحقيق الذي تتعاون فيه الولايات المتحدة وكندا ومالي وساحل العاج.