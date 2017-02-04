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بوركينفاسو فى المركز الثالث على حساب غانا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 4 فبراير 2017 - 22:14



بوركينفاسو فى المركز الثالث على حساب غانا
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فاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره الغاني في مباراة الترتيب من أجل المركز الثالث التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب بورجونتي ضمن نهائيات الدورة ال31 لكأس للأمم 2017 في كرة القدم ، التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم غد الأحد .
 
وسجل هدف المباراة الوحيد ألان تراوري في الدقيقة 89. وكان منتخب غانا قد انهزم في نصف النهاية الثانية أمام منتخب الكاميرون بهدفين للاشيء سجلهما ميشيل نغادو نغادجي (د72)، وكريستيان باسوغوغ (90+3) .

 فيما خرج بوركينا فاسو من المربع الذهبي بعد تعثره في نصف النهاية الأولى أمام منتخب مصر بضربات الترجيح ( 4-3 ) بعد تعادلهما بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والاضافي.

 وستقام غدا الاحد المباراة النهائية بين منتخبي مصر والكاميرون.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الكان, بوركينافاسو, غانا


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