بوروندي تعلق التعاون مع مكتب الأمم المتحدة



أعلن المتحدث باسم الحكومة في بوروندي فيليب نزوبوناريبا تعليق جميع أشكال التعاون بين الحكومة ومكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة .



وأوضح نزوبوناريبا حسب مصادر إعلامية أمس الثلاثاء أن مكتب الأمم المتحدة سيحتاج الآن لمناقشة أنشطته التي ينوي القيام بها مع الحكومة قبل نشر أفراده .



وكانت وزارة الخارجية قد منعت أمس ثلاثة محققين تابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد، بعدما اتهموا الحكومة بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان .



وباتت المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي متزايدة منذ الأزمة السياسية الأخيرة التي وقعت بالبلاد، بعدما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثالثة .

