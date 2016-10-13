بوكوحرام تفرج عن 21 طالبة مقابل أربع سجينات



أعلن مسؤول في الحكومة النيجيرية اليوم الخميس أن جماعة بوكو حرام أطلقت سراح 21 طالبة من طالبات شيبوك اللواتي تحتجزهن منذ أكثر من عامين .

وأكد المصدر الحكومي أن إطلاق سراح الفتيات يدخل فى إطار مبادلتهن بأربع سجينات تابعات لبوكو حرام، مشيرا إلى أن عملية المبادلة جرت في منطقة بانكي المتاخمة لحدود الكاميرون.



وكانت بوكوحرام قد طالبت الحكومة النيجرية قبل شهرين في فيديو بإطلاق سراح عناصرها المسجونين مقابل إطلاق الفتيات اللواتي تم اختطافهن قبل عامين في شيبوك لتعلن الجماعة مسؤوليتها عن اختطافهن، في خطوة أثارت ردود فعل دولية منادية بإطلاق سراحهن.

