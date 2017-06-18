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بولدسكاي: هذه طرق التغلب على الصداع أثناء الصوم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 18 يونيو 2017 - 10:56



بولدسكاي: هذه طرق التغلب على الصداع أثناء الصوم
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الصداع من أكثر الاشياء إزعاجا خلال ساعات الصيام، خاصة اثناء العمل، أو عند التعرض لحرارة الشمس القاسية، وعدم النوم، وحتي بسبب النوم المتقطع.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن من أفضل الطرق التي تقضي على الصداع هي محاولة الاسترخاء ولو لدقائق. وهناك عدة طرق قد تكون فعالة للتخلص من الصداع ومنها:

الابتعاد عن مصدر التوتر، فمثلاً إذا كان هناك شخص ما بجانبك يصرخ أو يتحدث بصوت عال، فبدلاً من أن تبادله الحديث بالصراخ أو الصوت العالي، فقط انسحب من المكان، أو اتركه ولو لفترة وجيزة.

 ابتعد عن شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو المحمول، إذا كنت تعاني من الصداع، لا تحاول أن تجهد عينيك أكثر بالنظر إلى هذه الأجهزة ،كما أن متابعة التلفزيون ليست بالفكرة الجيدة فعليك أن تريح عينيك .

في كثير من الأحيان، يكون العلاج في الوقوف تحت الماء الجاري و الاستحمام، أو حتى الاسترخاء في الماء الدافئ لبعض الوقت. فهذا سيكون مفيداً جداً.

في كثير من الأحيان يصبح  تدليك منطقة الجبهة من العلاجات الفعالة للصداع، حيث قد يقضي ذلك عليه بالفعل. فيمكنك الاستلقاء على ظهرك وابدأ بتدليك الرأس والجبهة لبعض الوقت، وستشعر بفارق فوري.

تمرين الحركة قد يفيدك أيضا،  ابدأ بلف رقبتك إلى اليمين ثم إلى اليسار، ثم بطريقة دائرية. بعدها ابدأ بتحريك أكتافك للأمام ثم للخلف. قم بأداء كل تمرين 10 مرات، فهذا من شأنه أن يرخي  العضلات ومن ثم يضع حداً للصداع الذي يزعجك.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, صداع, علاج
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