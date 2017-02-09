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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | لكل قضية حكم ولا حرج https://t.co/vgjvs5kUW5لكل-قضية-حكم-ولا-حرج_a33581.html
الخميس 9 فبراير - 10:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الكونغو: 4 قتلى بسبب الأمطار وإعلان "الطوارئ" https://t.co/vgjvs5kUW5الكونغو-4-قتلى-بسبب-الأمطار-وإعل… https://t.co/X73A6wl7gL
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بولد سكاي: نصائح فعالة للتخلص من الحموضة


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 9 فبراير 2017 - 09:13



بولد سكاي: نصائح فعالة للتخلص من الحموضة
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تعتبر الحموضة إحدى المشاكل الصحية التي يعاني منها كثير من الناس، وتتسبب في حرمانهم من التمتع بالمأكولات التي يفضلونها، وخاصة تلك الحارة منها.
 
عادة تفرز المعدة مجموعة من الأحماض، أهمها حمض الهيدروكروليك، ومجموعة من الإنزيمات المطلوبة لهضم الطعام، لكن، ولأسباب مختلفة، تفرز المعدة أحياناً كميات زائدة من حمض الهيدروكروليك مسببة الحموضة.
 
للتخلص من الحموضة التي تعتبر مصدر إزعاج لكثير من الناس، هناك نصائح مثالية ستجعل من يعانون على الدوام من مشاكل الحموضة، يستمتعون بتناول الطعام دون منغصات، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:
 
ــ الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحموضة
 
هناك بعض الأطعمة مثل القهوة والأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالتوابل تبين أنها تزيد نسبة الحموضة في المعدة لدى معظم الناس، لذلك ينصح بتجنبها لمن يعانون من حرقة المعدة.
 
ــ عدم الإفراط في تناول السكر
 
أكدت الدراسات أن تناول كميات زائدة من السكر يرفع من حموضة المعدة مما يزيد الأمر سوءاً بالنسبة لمن يعانون من حرقة المعدة، كما أن الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات والموجودة في السكر تؤدي إلى خلل في أحماض المعدة.
 
ــ استبدال القهوة بالشاي الأخضر
 
إذا كنت تشعر بأن تناولك الزائد للقهوة يرفع من الحموضة لديك، فعليك باستبدالها بالشاي، خاصة الشاي الأخضر وغيره من البدائل الصحية.
 
ــ إنقاص الوزن
 
أفادت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للمعاناة من الحموضة ثلاثة أضعاف مقارنة بأولئك من أصحاب الوزن الطبيعي.
 
ــ مضغ العلكة
 
وجدت دراسة أخرى أن مضغ العلكة، والتي لا تحتوي على نكهة النعناع يمكن أن تقلل الحموضة، حيث إنها تعمل على إفراز المزيد من اللعاب والذي تعتبر إنزيماته مهدئة للحموضة.
 
ــ تجنب التوتر
 
من المعروف أن التوتر يؤدي إلى تفاقم الحموضة، وذلك بسبب بعض التغيرات الهرمونية في الجسم، لذا ينصح بتجنب التوتر للتخلص من الحموضة.
 
ــ تقسيم وجبات الطعام
 
تناول كميات قليلة من الطعام على مرات عدة أثناء اليوم وعدم الاكتفاء بالوجبات الرئيسية، يعتبر أحد السبل الفعالة في علاج الحموضة.
 


الكلمات المفتاحية : تغذية, حموضة, صحة


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