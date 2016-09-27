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بونغو يؤكد حرص الغابون على استضافة "كان 2017"


وكالات
الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 - 18:15



بونغو يؤكد حرص الغابون على استضافة "كان 2017"
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أكّد الرئيس الغابوني علي بونغو تمسّك بلاده بحق تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ما بين الـ 14 من يناير و الـ 5 من فبراير المقبلين.
 
و قال الرئيس بونغو في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام المحلية : “لا يوجد شيء يحول دون تنظيم الغابون كأس أمم إفريقيا 2017 ملاعبنا جاهزة لإحتضان البطولة الكروية القارية”.
 
وجاءت تصريحات بونغو بعد ترسيم المجلس الدستوري ليلة الجمعة إلى صباح السبت الماضيين فوزه بالإنتخابات الرئاسية التي أُجريت نهاية أغشت الماضي.
 
و كانت “الكاف” قد تعرّضت لضغوطات رهيبة في الفترة الأخيرة لِنقل تنظيم “كان” 2017 من الغابون إلى البلد آخر و ذلك بسبب تدهور الوضعية الأمنية في هذا البلد الإفريقي بعد إجراء انتخابات رئاسية نهاية أغشت الماضي و نزول المعارضة إلى الشارع احتجاجا على عدم شرعية ما أفرزته صناديق الإقتراع.

وستحتضن العاصمة الغابونية ليبروفيل في الـ 19 من أكتوبر المقبل حفل سحب قرعة نهائيات “كان” 2017 تحت إشراف “الكاف” في انتظار تنظيم البطولة شهر يناير من العام المقبل.


الكلمات المفتاحية : الغابون, أمم افريقيا, كأس, كاف, كان


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