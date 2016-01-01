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بيان عزاء ومواساة من قبائل أشراف تمبكتو لقبائل الأنصار


شمال مالي - صحراء ميديا
الاحد 27 نونبر 2016 - 15:03



بيان عزاء ومواساة من قبائل أشراف تمبكتو لقبائل الأنصار
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باسمي وباسم سادة قبائل أشراف تمبكتو، وأعضاء جمعية الأشراف، نعزي أنفسنا ونعزي كافة قبائل الأشراف والأنصار في إقليم تمبكتو، ونخص بالتعزية أسرة الفقيد ونجله رئيس تريبي قبائل كل أنصر عبد المجيد ناصر أق محمد أحمد.
 
وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الشيخ محمد أحمد اق الطاهر تقبله الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً ونعلمكم بأننا نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه وأن يلهمكم وأهله وكافة أفراد أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان والسكينة وحسن العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
محمد بن عبد الرحمن "ماحماد"
 


الكلمات المفتاحية : أزواد, تمبكتو, مالي


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