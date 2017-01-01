بيجل ولد هميد: الحديث عن "المأمورية الثالثة" غير قانوني





قال رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد حميد اليوم الجمعة إن الحديث عن المأمورية الثالثة ، فى الوقت الحالي ، يمثل نقاشا خارج الإطار القانوني والدستوري، مشيرا إلى أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعهد بعدم الترشح لمأمورية ثالثة.



ودعا ولد حميد ،خلال مهرجان شعبي فى نواكشوط المعارضة المقاطعة إلى أن تكون إيجابية و تلتحق بسفينة الحوار ، للمشاركة في التحضير للاستحقاقات القادمة.



وأوضح أن المقاطعة سلبية ولا تسهم في تعزيز الديموقراطية ، مشيرا إلى التناوب السلمي على السلطة يتم عن طريق الاقتراع المباشر وليس عن طريق الفوضى أو أعمال الشغب، وفق تعبيره.



واستعرض المكاسب التي حققتها الديموقراطية الموريتانية عن طريق تطبيق مخرجات حوار 2011 الذي أدخل النسبية في نظام الاقتراع و استحدث لجنة دائمة مستقلة للانتخابات بعيدة عن وصاية وزارة الداخلية واللامركزية.



وبين أن حوار 2016 وما تم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين يمثل هذا الاستفتاء مدخله الأساسي للقيام بإصلاحات دستورية سيتم بموجبها إلغاء مجلس الشيوخ وإقامة مجالس جهوية تسهم في تعزيز التنمية

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وطالب في نهاية المهرجان أنصاره بالتصويت بكثافة ب"نعم" للإصلاحات الدستورية مجتمعة لأنها تمثل نقلة نوعية لتعزيز الديمقراطية، على حد تعبيره.



وحضر المهرجان عدد من أحزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة.