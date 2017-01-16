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الاثنين 16 يناير - 21:52
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بيرام فى نواكشوط والشرطة تستخدم القوة لتفريق مناصريه


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 16 يناير 2017 - 20:43



احتجاجات سابقة لأنصار إيرا وسط نواكشوط ـ أرشيف صحراء مديا
احتجاجات سابقة لأنصار إيرا وسط نواكشوط ـ أرشيف صحراء مديا
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فرقت الشرطة الموريتانية اليوم الإثنين  بالقوة مناصرين لزعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية " إيرا" بيرام ولد عبيدى فى ولاية نواكشوط الجنوبية.

وتجمع عشرات من مناصري الحركة غير المرخصة بمقاطعة الرياض احتفاء بقدوم بيرام  اليوم إلى العاصمة من جولة خارجية قادته لعدة دول.

واستخدمت الشرطة الهراوات ، ومسيلات الدموع لتفريق المناصرين، الذين تجمهروا فى الشوارع المحيطة بمنزل ولد اعبيدي.

وكان بيرام قد دعا أمس من مدينة روصو جنوبي موريتانيا إلى مد يد التسامح والاخوة والتكاتف بين كل الموريتانيين، محذرا فى الوقت ذاته، من "دعوات مغرضة ترمى إلى تشويه حركته".
 


الكلمات المفتاحية : الحقوق, الشرطة, بيرام


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