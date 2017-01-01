بيرام: ولد عبد العزيز لن يحكم موريتانيا ما بعد 2019



قال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، إن محمد ولد عبد العزيز لن يحكم موريتانيا بعد عام 2019، موعد نهاية مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب الدستور الحالي.



وأكد ولد اعبيدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بنواكشوط، أن التعديلات الدستورية التي ستعرض على استفتاء شعبي يوم 05 أغسطس المقبل "لن تنجح ولن يصوت لها الموريتانيون، ولن تمر إلا من خلال التزوير"، وفق تعبيره.



ووجه ولد اعبيدي انتقادات لاذعة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقال إنه "نظام الزور وتزييف الدين وتكريس العبودية والعنصرية"، على حد وصفه.



ودعا مختلف القوى المعارضة في موريتانيا إلى تبني الخط النضالي لحركة "إيرا" القائم على بعد حقوقي وديمقراطي وجماهيري، مشيراً إلى هذا الخط من شأنه أن يمكن من توجيه "ضربات موجعة مشتركة ضد سياسة النظام".



وخلص ولد اعبيدي إلى القول إن "حركة إيرا ظلت واقفة وصامدة"، رغم ما قال إنها مضايقات تعرضت لها من طرف النظام والأجهزة الأمنية، قبل أن يوجه التحية لاثنين من قادة الحركة في سجن بير أم غرين، في أقصى الشمال الموريتاني.



وكان بيرام قد انخرط في تنسيقية المعارضة الرافضة لتعديل الدستور وشارك في مظاهرات ضد تعديل الدستور في العاصمة نواكشوط.

