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تأثير تناول القهوة يوميًا على العُمر وصحة الكبد والقلب


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 28 نونبر 2016 - 09:54



تأثير تناول القهوة يوميًا على العُمر وصحة الكبد والقلب
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تعمل القهوة عمل المنبه بالنسبة للكثيرين في الصباح، ويتم استهلاك مليارات الأكواب من القهوة كل عام، ما يجعلها واحدة من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم.
 
وثبت علميا وفقا لما أصدره موقع "تين هوم ريميدي 10" أن شرب القهوة يساعد على العيش حياة أطول، فبسبب خصائصها المضادة للأكسدة، فهي تعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة في الجسم، وتجعله أقل عرضة للمرض.
 
وكشفت دراسة علمية نشرت حديثاً، عن وجود علاقة عكسية بين تناول القهوة، ومخاطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والبروستاتا.
 
وفى حال إصابتك بأمراض الكبد فإن تناول الكافيين يقلل من الدهون على الكبد، ويقي من إصابته بالتليف، ومن جانبه أفادت دراسة أمريكية أن شرب القهوة التي تحتوي على الكافيين، يساعد على انخفاض أمراض الحصوات لدى الرجال والنساء على حد سواء.
 
إضافة إلى أن تناول 3-5 أكواب من القهوة يوميا يحسن صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما تعمل القهوة كعلاج مضاد لمرض السكر، وتزيد من حساسية الأنسولين بالجسم، في حين قد تشكل خطرا على من يعانون بالفعل من هذا المرض.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, قهوة


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