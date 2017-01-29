تأجيل الانتخابات التشريعية السنغالية لمدة شهر





أعلنت السنغال عن تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 2 من يوليو 2017، وقررت تنظيمها يوم 30 من نفس الشهر.





جاء الإعلان عن قرار التأجيل من خلال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أكدت فيه أن "انتخابات 2017 التشريعية ستقام يوم الأحد 30 يوليو://0 " استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 2017ـ171





وكان الرئيس السنغالي "ماكي صال" قد حدد تاريخ الانتخابات التشريعية في 2 من يوليو، المقبل لكن المعارضة احتجت في لقاء لها مع "صال" قبل أشهر على التاريخ، بسبب تلازمه مع شهر رمضان 2017 .





وستكشف الانتخابات المقبلة عن البرلمان الثالث عشر في تاريخ السينغال، الذي ازداد أعضاؤه من 150 إلى 165 مقعدا نتيجة منح 15 مقعدا للسنغاليين في الخارج.

