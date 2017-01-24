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تأجيل البت فى استئناف الشيخ باي إلى الثلاثاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 15:46



تأجيل البت فى استئناف الشيخ باي إلى الثلاثاء
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أجلت محكمة الاستئناف بمدينة ألاك جنوبي موريتانيا اليوم البت فى استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشط الشيخ باي ولد  محمد إلى الثلاثاء المقبل.

وطالب محاومو الناشط الشبابي الشيخ باي ولد محمد، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، ببراءته بإلغاء الحكم الابتدائي، قبل أن تعلن الحكمة تأجيل البت إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
 
وكان الشيخ باي قد اعتقل يونيو 2016 عندما رمى حذاءه تجاه وزير الثقافة والصناعة التلقيدية النطاق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أثناء مؤتمر صحفي للحكومة.
 
ووجهت له تهمة استخدام العنف والإعتداء المادى، وإهانة سلطة عمومية أثناء أداء مهمتها، وهي التهم التي أدين بها قبل أن يحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة في شهر يوليو 2016.
 
وينتمي الناشط الشبابي إلى حركة 25 فبراير المعارضة لما تقول إنه "حكم العسكر" في موريتانيا، وينشط أغلب أعضاءها على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 


الكلمات المفتاحية : الاستئناف, الشيخ باي, محكمة


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