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تأسيس مشروع تزويد قطب "أفرنانه" بالكهرباء


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 17 نونبر 2016 - 17:43



تأسيس مشروع تزويد قطب "أفرنانه" بالكهرباء
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وضعت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس الحجر الأساس لتشييد محطة تزويد قطب "أفرنانه" البحري  (عند الكيلومتر 28 على طريق نواكشوط - روصو ) بالكهرباء ،ويدخل تشييد هذه المحطة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 56 لعيد الاستقلال الوطني.

وسيتم إنجاز هذه المحطة على نفقة الدولة الموريتانية، بمبلغ مالي يناهز ثمانمائة مليون أوقية بمساهمة من الدعم القطاعي في إطار اتفاقية الصيد التي تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي.
 
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه  في كلمة له بالمناسبة إن إنجاز هذه المحطة يدخل في إطار استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد البحري (2015-2019)، التي اهتمت في محورها الرابع بتعزيز اندماج القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال تشييد موانئ مزودة بكافة الخدمات الأساسية للاستغلال الأمثل لمناطق الصيد.
 
وأكد أن هناك جملة من الخطوات الواجب اتخاذها لبلوغ الأهداف المرجوة من هذا القطاع، كإنشاء أقطاب تنموية متكاملة وتحديد الآليات الضريبية الكفيلة بتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية وتثمين المنتجات وتطوير شعب الإنتاج.
 
وأوضح الوزير أن إنجاز هذه المحطة سيشكل رافعة لكل الصناعات في هذا القطب البحري وسيسهل انسيابية العمل الصناعي وزيادة وتيرة الإنتاج وخلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير العديد من فرص العمل.
 
وتتكون الحطة حسب القائمين عليها  من خط كهربائي بطول 30 كلم من الشبكات الهوائية ذات الجهد المتوسط، وبناء منشآت للهندسة المدنية اللازمة، وبناء محطة تحويل كهربائي بطاقة 33 كيلوفولت.
 
وبدوره ثمن رئيس مندوبية الاتحاد الأوربي في موريتانيا خوسيه انتونيو سابادل، مستوى علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد، معبرا عن سعادته لبدء تشييد هذه المحطة الهامة.
 


الكلمات المفتاحية : حجر اساس, حكومة, كهرباء


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