إلى عشاق القهوة.. 3 أكواب يومياً تجنبكم هذه الأمراض!

قبل يومين من الافتتاح.. إطلاق حملة الكتاب المدرسي

ترقب في موريتانيا وانتظار لثلاثة انتخابات في عام 2018

تاريخ الدفع في موريتانيا.. من المقايضة إلى عملة الأوقية

فيس بوك تحذف عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية

ترامب: أمريكا ستقبل 45 ألف لاجئ خلال العام المقبل

الرئيس المالي يدعو أمريكا لإلغاء حظر السفر على تشاد

المغرب ومالي يشيدان بمستوى تعاونهما في مجال الطاقة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : 127 ألف كتاب مدرسي !! https://t.co/iBNc6kI3AM
السبت 30 سبتمبر - 17:31
Sahara Media Agency : هل ستجري 3 انتخابات في #موريتانيا خلال عام 2018 https://t.co/QLqSav7x0E
السبت 30 سبتمبر - 14:20
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

تاريخ الدفع في موريتانيا.. من المقايضة إلى عملة الأوقية


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 30 سبتمبر 2017 - 11:44





الكلمات المفتاحية : اقتصاد, الأوقية, البنك المركزي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة