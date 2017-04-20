قُضاة: يحق للرئيس أن "ينسف" الدستور بالمادة 38

تازيازت تحتفى باعتمادها المطابقة الدولية لتسيير "السيانيد"

هيئة عربية فى نواكشوط لمتابعة المشاريع قيد التنفيذ

مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام

المنتدى يطالب العالم برفع الظلم عن الفلسطينيين

أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل

فلاش سريع بآخر الأخبار المحلية والدولية

موريتانيا: قرعة الحج تسفر عن 1740 حاجا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام https://t.co/vgjvs5kUW5مالى-تجدد-فرض-حالة-الطوارئ-لعشرة-أيام_a3… https://t.co/7DLu2ZUpas
الخميس 20 أبريل - 12:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل https://t.co/vgjvs5kUW5أحداث-متوقعة-ليوم-الخميس-20ابريل_a34468.html https://t.co/ZpEwf6ALM1
الخميس 20 أبريل - 12:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تازيازت تحتفى باعتمادها المطابقة الدولية لتسيير "السيانيد"


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 20 أبريل 2017 - 12:16



تازيازت تحتفى باعتمادها المطابقة الدولية لتسيير "السيانيد"
مواضيع ذات صلة


احتفت شركة" تازيازت" موريتانيا المحدودة أمس الأربعاء باعتمادها مطابقة للمدونة الدولية لتسيير"السيانيد"، الذى حصلت عليه مطلع العام الحالي، مؤكدة أن استخدامها ل"لسيانيد" فى استخراج الذهب لا يشكل خطرا على موظفيها والمجموعات المحلية والبيئة.

 وقال  رئيس تازيازت موريتانيا ميشل سيلفستر فى كلمة له خلال حفل أقامته الشركة بالمناسبة إن موظفي "تازيازت" أثبتوا التزامهم باحترام أفضل المعايير الدولية في مجال حماية البيئة والسلامة في العمل، معربا عن شكره للتعاون الجيد بين الشركة، و الدولة الموريتانية.

 وأوضح أن  هذا الاعتماد يمثل مؤشرا للتقدم والنجاحات المسجلة من طرف منجم تازيازت، مشيرا إلى أن عمليات الشركة تشهد تحسنا ملموسا منذ نهاية 2016 على صعيد الإنتاج وتخفيض التكاليف.

وركز "ميشل سيلفستر على الحدث الأهم في 2016 بالنسبة لمنجم تازيازت، بعد الإعلان عن انطلاق المرحلة 1 من مشروع توسعة المنجم باستثمار قدره 107 مليارات أوقية والتي يتوقع أن تمكن من رفع قدرة معالجة المصنع من 8000 إلى 12000 طن من الخامات يوميا.

 وقال في هذا الصدد إن الأمر هنا يتعلق باستثمار أساسي بالنسبة لمستقبل تازيازت، كما يتعلق أيضا ببرهان إضافي على التزام كينروس في موريتانيا، وفق تعبيره.

وأوضح أن أشغال البناء في المرحلة 1 تقدمت مع احترام الآجال والميزانية، مؤكدا أن الفريق الخاص بالمشروع يشعر بالاعتزاز لجودة العمل المنفذ من طرف المؤسسات الموريتانية، حيث يعمل حاليا أكثر من 400 موريتاني و16 مؤسسة محلية في مشروع التوسعة.

كما سجلت تازيازت تقدما ملحوظا في تنفيذ بروتوكول الاتفاق حول خطة المرتنة المبرم مع الحكومة في يوليو الماضي. ويبلغ الموريتانيون حاليا أكثر من 90% من عمال الشركة.   

 وتعد تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م من بين أرباب العمل الخصوصيين والمستثمرين الرئيسيين في موريتانيا،  إذ قامت باستثمار قرابة 710 مليارات أوقية بين 2011 و2016.

 وتم إنفاق أكثر من 510 مليارات أوقية في عقود مبرمة مع مؤسسات موريتانية، وتتعامل تازيازت حاليا مع أكثر من 200 مؤسسة محلية، وهو ما يوفر عددا من فرص الأعمال والوظائف فى موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : الذهب, السيانيد, المناجم, تازيازت
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة