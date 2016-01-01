تازيازت تعرض مشروع "تامايا" المعدني الجديد



قدمت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة يوم أمس في بنشاب مشروع "تامايا"، بحضور حاكم وعمدة بنشاب، وممثلين لوزارتي المعادن والبيئة، وممثلين للحظيرة الوطنية لحوض آركين، وأعضاء من المنظمات غير الحكومية، والمجموعات المحلية، وشرحت الجوانب البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمشروع.



ويتمثل مشروع "تامايا" في منجم للذهب في مساحة الاستكشاف "تازيازت الجنوبية" ويقع في ولاية إينشيري على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال شرق نواكشوط و15 كيلومترا من منجم تازيازت.



وتشمل خطة المشروع حفرة في الفضاء المفتوح، إلى جانب بنى تحتية للدعم، ومن أجل تقليل الآثار والبصمات البيئية للمشروع، ينوي مشروع "تامايا" استخدام منشآت في منجم تازيازت للمعالجة وبنى تحتية أخرى للدعم قد تتضمن تسيير النفايات وتوليد الطاقة والتموين بالوقود والماء.



و سيقدم تقرير تقييم الأثر البيئي إلى الحكومة التي ستقوم بعملية تحقيق عام وتقيم المشروع، ومن المنتظر أن تواصل تازيازت موريتانيا المحدودة دراسة المشروع في 2017.

