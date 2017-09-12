"تازيازت" تهدي معدات طبية وصحية لمدينة الشامي







قدمت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م هدية من المعدات الطبية والصحية بقيمة 28 مليون أوقية (77000 دولار أمريكي) تقريبا للمركز الصحي بالشامي .





وجرى تسليم الهدية الخميس الماضي خلال حفل عمومي حضره عمدة الشامي، الامام سيدي، والنائب لمرابط ولد الطنجي، وشخصيات محلية وجهوية وممثلين عن تازيازت وممثل سام عن كينروس (الشركة المالكة لتازيازت موريتانيا المحدودة ش.م)،لورين روبرتس/ ( Lauren Roberts )، الذي هو مدير العمليات لجميع مناجم كينروس.



وتشمل هدية تازيازت هذه سيارة إسعاف مجهزة كليا وجهاز قياس دقات القلب وعربات وكميات من الأدوية، كما قدمت الشركة أيضا معدات وتجهيزات صحية لإطلاق برنامج تنظيف المدينة.





وقال /دانيال ماريني/ ( Daniel Marini )، المدير العام الجديد لمنجم تازيازت: "إننا فخورون بدعم مدينة الشامي والمشاركة بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية لساكنتها من خلال هذه الهدايا، بواسطة المساعدة على تأمين عناية صحية أفضل. ففي تازيازت، نمنح أهمية كبيرة لكون نشاطاتنا المعدنية تخلق فوائد حقيقية لمجموعاتنا المضيفة، وخاصة بالنسبة للشامي، جيراننا".





وتدخل الهدايا في إطار برنامج أوسع يتم تطويره بالتشاور مع السلطات المحلية، وتعمل تازيازت على تنفيذ مشاريع في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات وخطة عمل لدعم خطة التنمية لمدينة الشامي.

وسيتم إطلاق عدة مشاريع في الأشهر القادمة فى هذا الإطار ، وقد قام ممثلون من الشركة بزيارة قطع أرضية خصصتها البلدية وستمول فيها تازيازت منشآت مثل ساحة عمومية أو سوق للسمك أو مصنع للثلج.



وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالطريقة ذاتها التي نفذ بها "برنامج دعم المبادرات المحلية" الممول من طرف تازيازت بين 2012 و2015 في بلدية بنشاب من أجل تقديم حلول مستدامة لحاجيات السكان.





وفي الأخير، سلم المدير العام لتازيازت شيكا رمزيا بقيمة مليوني أوقية (5600 دولار أمريكي) لمهرجان "إيمراغن" الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة صياد إيمراغن للحظيرة الوطنية لحوض آرغين والذي سينظم في الشامي أواخر شهر أكتوبر 2017.



وأوضح /دانيال ماريني/ ( Daniel Marini ) أنه "بالإضافة إلى الصحة والتعليم والولوج إلى الماء، تود تازيازت الانضمام لهذا الجهد الروحي التكميلي الذي يمكن أن يوصلنا إلى الفن"، على حد تعبيره.

